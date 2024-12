Julio Rocha recorda propostas para ensaio nu: 'Confesso que cogitei'

Apesar de ter recusado a nudez, Julio aproveitou a fama para fazer várias campanhas e ensaios de cueca. "Gastei muito mais tempo desfilando de roupa íntima em comerciais e editoriais do que teria gasto com um ensaio nu. Foi uma fase ótima, eu me divertia muito e ainda ganhava dinheiro", lembrou.

A aparência e o porte físico do ator também deram o que falar em várias novelas dos anos 2000, esquentando o clima com cenas em que ele exibia o corpo. "Eu nunca tive problema em interpretar esses papéis, até porque eles faziam parte da narrativa. Sempre levei isso de forma leve e profissional", assumiu.

Julio está afastado das novelas desde seu papel em Amor à Vida (Globo). No entanto, desde então, ele já esteve no elenco de séries como "Ilha de Ferro" (Globoplay) e, neste ano, no programa humorístico "Dra. Darci" (Multishow).

Ele não descarta a possibilidade de voltar à TV. "Quero trabalhar com diretores, produtores e roteiristas com quem ainda não tive a oportunidade de colaborar. Fazer personagens que fogem de tudo que já fiz. Precisa ser algo que me desafie de verdade", refletiu.

Há alguns projetos que ainda tenho vontade de fazer, tanto na frente quanto atrás das câmeras, e quem sabe eles não estejam por vir? Julio Rocha

Enquanto isso, o artista tem se dedicado à produção de conteúdo na internet. Mas ele também não deixou o lado sensual do "galã" para trás. "As redes sociais me deram a oportunidade de me reinventar e alcançar pessoas de maneira diferente. É algo que eu valorizo muito", afirmou.