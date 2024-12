Igor Angelkorte faz desabafo após se apresentar para público de 12 pessoas

Igor Angelkorte, 36, fez um desabafo após fazer uma apresentação da peça 'Sidarta', no Rio de Janeiro, que está em cartaz de quinta a domingo.

O que aconteceu

O ator se viu apresentando para um público de apenas 12 pessoas. "Sabe quantas pessoas tinham ontem para assistir o Sidarta na plateia? Doze pessoas. O teatro tem 170 lugares. Por que isso acontece? Fico me perguntando. Quando a gente está fazendo uma bomba, uma peça ruim, a gente sabe que o boca a boca não rola. Quando a gente está fazendo um trabalho com muito amor, com delicadeza e a gente sente a troca com o público, é outra coisa. E é o que rola aqui".

Igor ainda refletiu sobre coisas que deixam a desejar na divulgação do espetáculo. "Acho que tem alguns elementos para o teatro carioca. Um deles é o fato de não sabermos mais como procurar onde estão as peças em cartaz. Eu mesmo, que sou do meio, nem sempre sei o que está rolando em outros espaços e acabo dependendo das redes sociais para um amigo me dizer 'ó, tem peça em tal lugar'. Outra questão é o fato de ser um solo e esse desafio de divulgar sozinho".