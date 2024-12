Gretchen rebate críticas após vídeo de dança: 'Recalcadas, infelizes'

A rainha do rebolado distribuiu uma série de falas ácidas. "Está infeliz, gata? Ah, já sei, não é bem c*mida. Entendi", disse ela para um perfil. Após uma mulher comentar que não ia falar o que pensou, Gretchen disparou: "Dispenso opiniões de mulheres como você. Infeliz e recalcada. Também, com uma cara dessa, eu consigo compreender. Bloqueada".

Gretchen responde críticas após vídeo dançando com o marido Imagem: Reprodução/Instagram

Na sequência, Gretchen postou mais vídeos falando sobre o assunto e detonou os haters. "Não tem um corpinho igual ao meu, não se ama, não se cuida, é infeliz. Normalmente, 90% são mulheres mal comidas, recalcadas, infelizes, e os caras morrendo de vontade de estar no lugar do meu marido", disse ela nos stories do Instagram.

Eu não tenho culpa se eu te incomodo. Seja igual, faça a mesma coisa, invista em você, se ame. Se você cuidar de você, você não vai ter tempo de cuidar da minha vida. Gretchen

A artista ainda explicou por que bloqueia todas essas pessoas que expõe. "Eu te poupo de você ver o que você não quer. Vê como eu sou gentil? Aí você não precisa ter o prazer de olhar para minha cara, me achar estranha, de idade", afirmou.