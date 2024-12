Flavia Pavanelli faz transplante de sobrancelha e mostra resultado: veja

Flavia Pavanelli se submeteu a transplante de sobrancelha e compartilhou o resultado nas redes sociais.

O que aconteceu

Pavanelli realizou procedimento para aumentar o volume, a densidade e o tamanho dos pelos da sobrancelha. "A técnica é feita com folículos capilares, geralmente eles extraem da nuca. No meu caso, foi um pouquinho diferente porque tenho muitos vasinhos na região. Por isso, é importante entender que cada caso, é um caso", explicou em vídeo no Instagram.

Empresária disse que a realização da intervenção foi indolor. "Eu não senti absolutamente nada de dor. No início só senti as anestesias, mas é muito rápido. Pré-cirurgia eles nos medicam com sedativos via oral, e, apesar de ficarmos conscientes, boa parte acabei dormindo durante o procedimento. Foi muito tranquilo, de verdade".