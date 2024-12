A Fazenda 16: Fernando diz que pretende se retratar com Yuri, Gui e Sacha

Décimo eliminado de A Fazenda 16 (Record), Fernando Presto participou do Link Podcast (Youtube) nesta segunda-feira (2) e contou com quais peões pretende se desculpar após o fim do programa.

O que aconteceu

O chef disse que vai conversar com quem o procurar. "Eu pretendo falar com todos que quiserem falar comigo. Se a pessoa não quer falar, eu espero o momento dela. Vou falar com Yuri, com o Gui. Pretendo também falar com o Sacha. Preciso me retratar sobre as coisas que eu falei."