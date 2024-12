Elenco burro de A Fazenda não consegue entender favoritismo de Sacha

Kerline, convidada do programa, concorda com os apontamentos de Dieguinho. Ela acredita que a 16ª edição do reality teve uma performance "atípica", muito explicada pelo elenco fraco.

Como que a gente pode definir essa edição de A Fazenda? É uma Fazenda muito pior que a do ano passado. Comercialmente muito melhor, mas pior porque o elenco é muito mais burro Dieguinho

Dieguinho menciona a briga recente de Flora e Vanessa. Elas se desentenderam por estratégia de jogo e escolhas de voto.

As duas nunca se bicaram, mas as duas fizeram um jogo merda a temporada inteira. Nessa altura do campeonato, uma ficou chateada com a outra por um jogo preguiçoso, que as duas fizeram [..] Acho que elas tinham que dar as mãos e comemorar que chegaram até aqui.

Dieguinho

