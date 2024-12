Duplas devem complicar BBB 25, diz Leão: 'Treta demais vira A Fazenda'

A dinâmica de duplas no BBB (Big Brother Brasil), que vai começar a valer em 2025, pode ter sido uma escolha arriscada da produção do reality, avaliou Leão Lobo no Splash Show, do Canal UOL, nesta segunda-feira (2).

Para Leão, a mudança deve gerar ainda mais brigas entre os participantes. Desde o processo de inscrições, a produção do BBB já havia dito que estava aceitando interessados em dupla: casais, amigos e conhecidos.