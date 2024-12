Danny Maria anuncia perda do filho após parto de emergência

Danny Maria, conhecida como a Princesa do Brega Funk, revelou que o filho Lohan acabou falecendo após complicações na gravidez

O que aconteceu

A cantora precisou fazer um procedimento de urgência porque o colo do útero não estava mais aguentando o crescimento do bebê. Após isso, a artista acabou revelando que o bebê havia falecido.

Ela fez uma dedicatória ao menino após o ocorrido, ao publicar uma foto do pezinho do bebê. "Você vai estar em mim para sempre! Eu te amarei eternamente por toda a minha vida. Não entendo o porquê, mas sei que os planos de Deus são maiores! Você fez o seu papel e me ensinou tudo que eu não sabia, me fez conhecer um amor que eu nunca tinha sentido antes e agora você está marcado aqui. Você tinha os meus traços, meu nariz, minha boca… traços do seu pai que já sabíamos que você puxaria dele. Você era perfeito meu amor, a coisa mais linda do nosso mundo! Obrigada, meu filho, pelo tempo que passamos juntos e por ter me feito a mulher mais feliz do mundo por ter carregado você comigo. Te amamos, Lohan!", escreveu ela no Instagram.