Cobra Kai será exibida na Warner Channel a partir de janeiro

Ainda não foi anunciado o dia em que a exibição começará.

Cobra Kai

A produção é baseada na clássica trilogia dos anos 1980 "Karate Kid". Ela é estrelada por Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Peyton List e Mary Mouser.

Trinta e quatro anos depois de Daniel Larusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) se enfrentarem, a rivalidade entre os dois ressurge quando Lawrence decide retomar sua vida por meio do infame dojo Cobra Kai. Esgotado e completamente falido, Johnny vê a oportunidade de treinar jovens socialmente inaptos - como seu vizinho Miguel (Xolo Maridueña) -, ajudando-os a se defender da hostilidade lá fora e transformando-os em verdadeiros campeões.

Daniel, agora um revendedor de carros de sucesso, tenta superar seus próprios desafios sem a ajuda de seu mentor, o Sr. Miyagi. Ao saber que Lawrence reabriu o centro de artes marciais, Larusso resolve fazer o mesmo e inaugura sua própria escola, na esperança de arruinar os planos de seu adversário. Embora tenham amadurecido de maneiras diferentes, os dois homens ainda são confrontados com os demônios do passado e as frustrações do presente e Cobra Kai se torna palco para esses conflitos internos.