Carlinhos Maia expõe fim de amizade com Anitta: 'A gente se afastou'

Carlinhos disse que Anitta se afastou dele na época em que ele foi cancelado, quando não apenas a funkeira, mas diversos famosos também se afastaram. O humorista, entretanto, negou ter mágoas da cantora. "Ela para mim é uma das maiores referências do mundo no que ela faz, é uma mulher das mais inteligentes que já conheci, sou fã do trabalho dela, só não tem mais a amizade, mas também não tem desprezo. Há respeito de ambas as partes. Ela nunca me fez mal nenhum, a gente só se afastou".

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia casaram em 2019, em uma cerimônia realizada em Alagoas, que contou com a presença de diversos famosos, entre os quais Anitta,