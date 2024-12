Ator sul-coreano vive protagonista gay em série criticada por conservadores

Enquanto me preparava para "Amor na Cidade Grande", meu foco principal era transmitir a autenticidade do personagem. Go Young é um indivíduo profundamente complexo, constantemente lutando com suas emoções e circunstâncias. Meu objetivo era retratar seus sentimentos da forma mais realista possível. Durante o processo de preparação, tirei muita inspiração de histórias e relacionamentos da vida real ao meu redor. Concentrei-me especialmente em capturar as mudanças sutis nas emoções e ações do personagem, o que ajudou a enriquecer a narrativa única de Go Young. Mesmo durante a fase promocional, toda a equipe trabalhou incansavelmente com um espírito de união. Espero realmente que esses esforços coletivos tenham ressoado com o público e permitido que eles se conectassem com a história em um nível mais profundo.

É raro ver alguém com tantos pares diferentes em um drama sul-coreano, e você tem vários. Uma das melhores edições virais de fãs de Go Young é com o "thank u next" da Ariana Grande e todos os seus ex. Tem alguma história engraçada ou interessante dos bastidores que você possa nos contar? Há tantos pares e dinâmicas diferentes!

O set de "Amor na Cidade Grande" sempre foi muito animado e cheio de ótima energia. Todos - tanto o elenco quanto a equipe - eram tão apaixonados pelos personagens e pela história, o que resultou em muitos momentos divertidos e memoráveis. Uma coisa que surpreende as pessoas são as cenas de clube. A maioria assume que há música de verdade tocando enquanto estamos filmando, mas isso não é verdade! Assim que as câmeras rodam, fica completamente silencioso, exceto pela respiração e diálogo dos atores. Mesmo assim, os extras trouxeram tanto entusiasmo para sua dança - você nunca imaginaria que não havia música. Fiquei muito grato pela energia deles; isso realmente fez essas cenas ganharem vida e parecerem tão vibrantes e reais.

Depois de um papel tão icônico como Go Young, o que podemos esperar de seus próximos projetos? Conte-nos mais sobre isso. E muito obrigada por fazer "Love in the Big City". Os fãs brasileiros adoraram!

Sou incrivelmente grato por todo o amor que recebi através do papel de Go Young. Seguindo em frente, estou animado para mostrar a vocês um novo lado de Nam Yoon Su, além de Go Young. Como ator, quero assumir personagens ousados e cativantes, desafiando-me continuamente e trazendo a vocês uma variedade de performances para aproveitar. Obrigada pelo seu apoio contínuo!