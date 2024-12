Yuri e Albert se estranham por comida em A Fazenda: 'Vai estragar'

Albert Bressan e Yuri Bonotto tiveram um atrito em A Fazenda 2024 (RecordTV) neste domingo (1º).

O que aconteceu

Albert preparava o almoço, quando se deparou com Yuri na cozinha esquentando comidas que tinham restado do dia anterior. Albert se irritou com o peão.

Yuri: "Albert, eu tô esquentando as comidas que estavam na geladeira. Senão vai estragar toda comida, o feijão, aquele arroz...".