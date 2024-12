Wayne Northrop, da novela 'Days of Our Lives', morre aos 77 anos

O famoso começou a carreira na década de 1970, com "Baretta" e "The Waltons". No entanto, teve destaque no programa "Dynasty", em 1981, e, mais tarde, na novela "Days of Our Lives".

Wayne Northrop se casou com Lynn Herring Northrop em 1981. Ele deixa a esposa e os filhos, Hank e Grady.