Show do Menos é Mais em Foz do Iguaçu é interrompido após tiros

Show do Menos é Mais é interrompido após t1r0s. pic.twitter.com/dV04bY4cAO -- perrenguematogrosso (@perrenguemt) December 1, 2024

Autor do disparo seria um policial militar. Em nota, o Grupo Mabu, ao qual pertence o Blue Park, disse que o autor seria um policial que estava no show e que os disparos teriam atingido duas pessoas, que foram imediatamente socorridas e encaminhadas ao pronto atendimento". O grupo ainda afirmou que o evento foi organizado por uma empresa terceirizada, que cumpriu integralmente todas as exigências legais para sua realização" e que "lamenta o ocorrido". Ainda, segundo comunicado, a empresa disse que "conforme legislação vigente, agentes de segurança possuem autorização legal para portar armas em eventos desta natureza".

Ele teria sido agredido por um grupo de homens. Em nota, a SESP/PR informou que o policial foi "violentamente atacado por um grupo de homens que o derrubarão ao chão, desferindo socos e chutes, inclusive contra a sua cabeça" e que ele também foi "alvo de hostilizações de cunho racial, configurando o crime de injúria racial". A secretaria disse que "o policial conseguiu impedir que sua arma fosse subtraída e efetuou quatro disparos com o objetivo de repelir a agressão e salvaguardar sua vida". De acordo com o comunicado, um dos agressores teria envolvimento no homicídio de um agente de segurança pública.

Caso será investigado. A Polícia Civil instaurou inquérito policial e a Corregedoria da Polícia Militar também está atuando no caso.

Menos é Mais disse que fato foi isolado. Em comunicando, banda relatou que, devido ao incidente, a produção do evento decidiu encerrar a apresentação, "visando a preservação da ordem e a segurança do grupo, dos presentes e de todos os envolvidos". O grupo ainda disse "lamentar profundamente o ocorrido" e que deseja retornar a Foz do Iguaçu para uma nova apresentação.