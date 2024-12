Passageiro morre após mal súbito durante cruzeiro de Maiara & Maraisa

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAReis) recebeu um Comunicado Oficial sobre o falecimento de um passageiro a bordo da embarcação 'MSC SEAVIEW', na tarde deste sábado (30), nas proximidades da Ilha do Maia em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a DelAReis enviou uma equipe ao local para obter informações e coletar esclarecimentos sobre o fato, a fim de subsidiar o inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação (IAFN). Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, o IAFN será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei n° 2.180/54.

Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (24) 3365-1854 (diretamente com a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis - DelAReis para outros assuntos, inclusive denúncias). Também está disponível o e-mail delareis.ouvidoria@marinha.mil.br.

O cruzeiro temático de Maiara e Maraisa zarpou na sexta-feira (29). Além de shows da dupla, o cruzeiro conta com apresentações de Edson & Hudson, Gian & Giovani, Lauana Prado e outros artistas sertanejos e DJs. A viagem chega ao fim na segunda-feira (2).

*A repórter viajou a convite da organização do evento.