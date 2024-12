Filho de Beto Barbosa relata 'ameaças' e briga com pai; cantor rebate

Quando eu fiquei mais velho, ele passou a me insultar também... Recentemente, a que mais pesou em mim, por uma questão de identidade, foi porque eu fui chamado de 'adotadinho de m*rda'. Felipe Barbosa

Beto saiu em defesa da esposa e disse que ela não tem ligação com a história. "De jeito nenhum, a Gisele é um doce. Nessa relação toda, ela está sendo uma vítima", afirmou o cantor.

O artista do hit "Adocica" também rebateu as falas do filho sobre questões com bebidas. "Isso é uma acusação, ele tem que provar. Ele nunca me viu bêbado, nunca me viu bebendo", pontuou.

Não vou dizer que nós dois não tivemos problemas, tivemos. De assuntos pesados, de acusações, de ofensas múltiplas. Beto Barbosa

O cantor disse que o filho estaria incomodado por conta de sua herança. "O grande problema hoje é porque eu fiquei com a Gisele e a herança, porque eu me casei. Eu sinto que é isso, que é o problema da herança, que ela pode ficar dividida com ele."

Beto também assumiu suas mágoas com Felipe. "Eu estou aqui, não tenho raiva dele. Tenho mágoas, muitas mágoas, porque a minha intenção com ele foi das melhores possíveis", declarou.