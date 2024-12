Fantástico e grotesco: Novo filme de Anna Muylaert expõe dores femininas

Vivemos em um momento do mundo em que as pautas identitárias da mulher estão se fortalecendo, e as reações a elas também. Esse é um filme que nasce nesse contexto e tem uma revolta em seu DNA. Anna Muylaert

Para a diretora, a obra trata de feridas sociais profundas, como a violência sexual e o silenciamento das mulheres. "A violência sexual é uma dor, e não poder falar sobre ou ser silenciada é uma dor tão grande quanto", avalia.

Filme divide opiniões

A narrativa ousada de "O Clube das Mulheres de Negócios" já provoca reações diversas. Segundo Muylaert, a obra gera interpretações polarizadas, indo de elogios à genialidade às críticas por ser uma "piada de uma nota só".

O filme é incômodo e causa opiniões divididas. Tem quem ache um filme genial, com muitas camadas, e quem ache um filme simples de uma piada só. Anna Muylaert

A recepção em sala de cinema também tem sido mista, com risadas em momentos cômicos e em cenas tensas. "É um filme que quis botar o dedo na ferida", avalia Muylaert.