O que se sabe sobre estado de saúde de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer?

Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer está internado desde o último domingo (14), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo.

O que aconteceu

Eliezer usou as redes sociais para dizer que o caso do filho é "desafiador". Ravi, que nasceu há 21 dias, tem uma doença rara no coração e precisou ser submetido a um cateterismo.

O exame serve para identificar e avaliar lesões ou malformações congênitas no coração. Eliezer reforçou que a criança "está melhorando", apesar da condição rara.