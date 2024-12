Com MC Lan e pirotecnia, Bring Me The Horizon celebra metal anti-purista

Show do Bring me The Horizon em São Paulo Imagem: @anendorf/Divulgação

Essa diversidade no palco reflete-se na plateia. Camisetas pretas do Slayer transitam entre camisetas pretas do mangá One Piece. Tatuagens de carpa japonesa dividem espaço com tatuagens de gatinhos, pin-ups e do anime Sailor Moon. A pluralidade de corpos, looks, penteados, maquiagens e gêneros faz duvidar que se trata de um espetáculo de metal.

Mas não se engane: três passos para o lado, e você está dentro de um mosh pit animadíssimo — ou no meio de dois deles, a maioria incentivados pelos próprios músicos. E, se não abaixar a cabeça, vira "pista" para sessões de crowd surfing. Tudo como manda o figurino de qualquer show de metal — só que mais gentil, mais amistoso.

MC Lan e Di Ferrero no palco

Grande atração da noite, o BMTH faria seu primeiro show em estádio. E decidiu não brincar, montando um palco superproduzido, repleto de efeitos visuais e práticos, com fogo, papel picado, fumaça, faíscas, lasers e craft no telão em tempo real dos músicos.

Tudo para apoiar a narrativa do espetáculo, baseado no último disco do grupo, Post Human: Nex Gen (2024). O resultado foi uma espécie de ópera pós-apocalíptica conduzida por personagens virtuais bizarros (mas fofos!) que apareciam nos telões para conectar as histórias.