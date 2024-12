Albert descarta voto em rivais de A Fazenda: 'Cortar a própria carne'

Flora: "Eu falei isso".

Albert: "Está dando o pódio para esse cara! Tem que cortar a própria carne agora (...)".

Gilson: "É com quem vocês querem ir, é isso?".

Albert: "Não. Tem que ocupar o lugar lá com quem se esconde [aponta para o quarto, onde Vanessa estava]. Não tem como, me desculpa. Chega, né? Desde o começo do jogo!".

0:00 / 0:00