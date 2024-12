Vin Diesel homenageia Paul Walker 11 anos após sua morte; veja

Vin Diesel, 57, fez uma homenagem a Paul Walker neste sábado (30), data em que marca os 11 anos da morte do astro de "Velozes e Furiosos".

O que aconteceu

O ator publicou uma foto em que aparece com o amigo de longa data, com quem contracenou em uma série de filmes da franquia. "Onze anos hoje... Alguns laços realmente nunca se quebram", escreveu Diesel em um post no Instagram.