'Segundas Intenções' traz desejo e enganação em série inspirada em filme

Os inescrupulosos meio-irmãos Caroline (Sarah Catherine Hook) e Lucien (Zac Burgess) fazem de tudo para ter e permanecer no topo da hierarquia social. Isso é familiar aos que assistiram a "Cruel Intentions", com Selma Blair, Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillipe, em 1999.

O filme traz sexualidade desenfreada e a luta pelo poder. A série não é tão diferente.

A história

Lucien e Caroline, assim como no clássico, são ricos e decidem querer o que não têm. No caso de Lucien, é sua própria meia-irmã. No caso de Caroline, é a emoção de ter o meio-irmão na palma da mão.

Uma aposta entre os dois acaba levando à sedução de Annie Grover (Savannah Lee Smith), a filha do vice-presidente dos Estados Unidos, uma inocente. Corações serão partidos e poderes ameaçados em meio a um mundo de status social com irmandades e fraternidades - tudo regado à exploração da sexualidade e questões familiares.

Diferenças

O suspense sensual segue cativando o público. No entanto, a série difere do longa ao expandir o elenco. Novos personagens, como Scott Russell (Khobe Clarke) e Beatrice Worth (Brooke Lena Johnson) são inseridos. Já outros personagens são equivalentes. Cecile Caldwell (Selma Blair) é agora CeCe Carroway (Sara Silva) e Blaine Tuttle (Joshua Jackson) é Blaise Powell (John Kim). Além disso, fatos envolvendo a narrativa terão um desfecho diferenciado do filme, afinal, produtores da obra já afirmaram durante entrevistas que a ideia é trazer novas camadas e situações ao enredo.