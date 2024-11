Nasce filha de Andréia Horta e Ravel Andrade no Rio de Janeiro

Andréia Horta, 41, deu à luz filha Yolanda.

O que aconteceu

A atriz anunciou o nascimento da filha nas redes sociais. Ela fez a postagem no Instagram neste sábado (30). O jornal O Globo comunicou que ela nasceu em uma maternidade do Rio de Janeiro

Com a plaquinha da menina no quarto, a famosa reforçou: "Em uma rua da Glória nasceu Yolanda! Nascemos". Yolanda é fruto do relacionamento de Andréia Horta e Ravel Andrade, 31.