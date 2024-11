Morre Bob Bryar, ex-baterista do My Chemical Romance, aos 44 anos

Bob Bryar, ex-integrante do My Chemical Romance, morreu aos 44 anos. As informações foram confirmadas pelo site norte-americano TMZ.

De acordo com a publicação, ele foi encontrado morto. O corpo de Bryar estava em sua casa no Tennessee, nos EUA, e a última vez que ele foi visto com vida foi no dia 4 de novembro.

Autoridades foram chamadas na casa do ex-baterista, pois o corpo já estava em decomposição. A causa da morte ainda está sob investigação.