Marcos Mion, 45, apostou em uma camisa jeans de quase R$ 9 mil no Caldeirão.

O que aconteceu

O apresentador ousou com uma camisa jeans de grife no programa deste sábado (30). A peça é da Prada e está sendo vendida por R$ 8.700 no site da marca.

A roupa é oversized e tem mangas curtas. Apesar de parecer um item comum do guarda-roupa, o preço segue o padrão alto de peças grifadas.