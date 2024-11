Liam Payne colocou mansão de R$ 24 milhões à venda um mês antes de morrer

Liam Payne colocou à venda sua mansão em Buckinghamshire, no Reino Unido, um mês antes de sua morte.

O que aconteceu

O imóvel foi anunciado por cerca de R$ 24 milhões. Segundo o site da plataforma imobiliária Rightmove, a propriedade do cantor foi colocada à venda em setembro.

A mansão fica em uma propriedade com um terreno de mais de 2 hectares. De acordo com o Daily Mail, a construção conta com seis quartos, dois andares e uma decoração em tons claros. O astro ainda desfrutava de uma piscina, um estábulo e um anexo no local.