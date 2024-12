Fotógrafo brasileiro desaparece em Paris e família pede ajuda para achá-lo

Família tentou contatar Flávio por telefone, mas quem atendeu foi uma pessoa que não falava português. A pessoa que atendeu pediu a um brasileiro que falasse com a família do fotógrafo, e esse brasileiro, identificado como Denis e que trabalha em um restaurante na capital francesa, relatou que o celular do fotógrafo foi encontrado em um vaso de plantas, na porta do restaurante, na quarta-feira (27).

Ministério das Relações Exteriores e a polícia francesa foram acionados pelos parentes de Flávio. Em nota, o Itamaraty disse que já "tem conhecimento do caso, [que] está em contato com as autoridades locais e resta assistência consular aos familiares" do fotógrafo. Até o momento, as autoridades francesas não se manifestaram.