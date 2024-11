Dois personagens fazem fofoca e mudam a vida de Jão em 'Volta por Cima'

No capítulo deste sábado (30) em "Volta por Cima" (Globo), Violeta confirma que mandou sabotar o ônibus de Jayme. Madalena fica intrigada com a suspeita de Tati. Cacá confirma a gravidez para Ana Lúcia. Jão afirma a Rique que ajudará Nando no que puder.

Violeta avisa a Osmar que não dará mais dinheiro para Jayme e Tereza. Sidney cuida de Cida. Chico descobre que Jão é o pai do filho que Cacá está esperando. Rafa encontra uma seringa no banheiro e alerta Silvia. Osmar leva Tereza e Jayme para morar na casa de Violeta.

Ana Lúcia decide contar para Jão que ele será pai. Chico revela para Madalena que Cacá está grávida de Jão.