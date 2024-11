Andressa Urach desabafa sobre treta após atraso em voo: 'Estressada'

Andressa Urach, 37, desabafou sobre um desentendimento que teve no avião.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto confessou que se desentendeu durante um voo do Rio Grande do Sul para São Paulo. Ela se manifestou nos stories do Instagram na sexta-feira (29).

A famosa admitiu que estava irritada pelo atraso do voo e acabou arrumando confusão. "Acabei de chegar em São Paulo, voo atrasou, estou supercansada, bastante estressada. Como o voo atrasou, já entrei no avião um pouco irritada. Na hora que fui sentar — ia sentar na janela —, fui guardar a mala na parte de cima e tinha um rapaz que não andava, aí eu disse: 'Ou tu vai para frente, ou tu vai para trás'. Só que brava já falei de uma forma 'diferente'", contou.