Zélia mata 3 charadas, incluindo a mais importante de 'Garota do Momento'

Maristela (Lilia Cabral) e Zélia (Letícia Colin) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Já com essa carta na manga, Zélia ainda ouve Maristela orientando Bia a plantar a boina roubada de Beto na casa de Raimundo (Danton Mello). A amante de Juliano (Fábio Assunção) não perde tempo e ameaça contar tudo o que sabe sobre os planos da vilã. Após essa chantagem, Zélia ganha um apartamento da empresária para ficar de bico fechado.

Já no capítulo do dia 5 de dezembro, Zélia mata a grande charada de "Garota do Momento". A loira flagra Maristela adulterando os remédios de Clarice (Carol Castro) e, para ter certeza do efeito da droga, furta um comprimido e dá para o marido às escondidas.

Orlando (Philipp Lavra) sente fortes dores de cabeça após tomar o remédio tomado por Clarice. A partir daí, Zélia tenta descobrir por que Maristela medica Clarice e até marca uma consulta com o médico da falsa irmã.