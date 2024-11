Yuri debocha de Gizelly para Flor e Flora: 'Pior que deputado'

Na manhã desta sexta-feira (29), Yuri criticou a postura de Gizelly em A Fazenda (Record) e Flora defendeu a amiga.

O que aconteceu

No café da manhã, Flor e Flora lembravam que Gizelly prometeu que prepararia um prato típico de sua região. A ex-BBB foi a 8ª eliminada do reality rural. Ouvindo, Yuri debochou: "Mas a Gizelly não pode levar muito a sério o que ela falou não".

"Para, c*ralho!", disparou Flora. "Vocês também, que ranço chato, m*rda. Tudo é isso."