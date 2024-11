Volta por Cima hoje (29): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (29) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

O ônibus de Jayme detecta o erro e não dá a partida. Cida e Madalena seguem em outro ônibus. Alberto é informado sobre a sabotagem e avisa a Edson. Osmar estranha o comportamento de Violeta. Cida passa mal e Madalena tenta a ajudar a parar o ônibus. Jayme se desespera ao saber que seu ônibus foi sabotado e liga para Osmar, acusando Violeta. Jão questiona Rique sobre o interesse em sua relação com Nando. Ana Lúcia encontra o exame de gravidez de Cacá. Tati sugere para Madalena que Cacá esteja grávida. Osmar confronta Violeta.