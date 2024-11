Quem é Luciana Curtis, modelo sequestrada com a família em São Paulo

Modelo é casada com o fotógrafo Henrique Gendre há 28 anos e o casal tem duas filhas: Cora, de 14 anos, e Dahlia, de 11.

Luciana foi descoberta por um olheiro da agência Ford Models quando ainda era adolescente. Em 1993, aos 17 anos, venceu a final brasileira do Supermodel of the World, um dos maiores concursos de modelos do mundo. Ela ficou entre as quatro primeiras colocadas na final mundial.

Curtis morou por mais de 20 anos fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, e retornou ao país em 2021. Ela é considerada a modelo com o maior tempo de contrato com a agência Ford Models. Em 2012, assinou contrato como o novo rosto mundial da Avon.

Modelo estampou capas e editoriais para revistas renomadas. Cosmopolitan, Glamour, Marie Claire, Nova, Elle, The Sunday Times e Harper's Bazaar estão entre as publicações estreladas pela famosa.