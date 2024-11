Jojo Todynho diz que se decepcionou com Xuxa: 'Atacou uma mulher negra'

Jojo Todynho, 27, afirmou que ficou "decepcionada" com Xuxa, 61, após a apresentadora endossar as críticas à cantora por ter se aliado com políticos de direita.

O que aconteceu

Todynho disse que admirava Xuxa. "Eu me decepcionei, sim, porque eu sempre tive muito carinho e muito respeito, era o sonho de toda criança poder chegar perto da Xuxa", declarou durante entrevista ao jornalista Felipeh Campos.

Funkeira criticou o discurso de sororidade da apresentadora. "Ela é uma mulher que levanta bandeira de que nós mulheres temos que ser unidas, estar juntas, e ela ataca uma mulher negra por ter um posicionamento diferente. Então, cai por terra toda essa narrativa de que nós mulheres temos que nos unir, [de que] mexeu com uma mexeu com todas. Mas comigo pode mexer, com elas, não. A história fica diferente."