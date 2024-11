Ex-namorada expõe detalhes da genitália de Fiuk e compara com Kid Bengala

Modelo voltou aos holofotes por se tornar criadora de conteúdo adulto. Ela, que diz faturar até R$ 70 mil por mês com seus perfis no OnlyFans e no Privacy, declarou que quer gravar com um sósia de Fiuk e também ao lado de Andressa Urach.

Maia Lozano também já relatou que as pessoas têm curiosidade em saber se Fiuk assiste seus filmes de conteúdo adulto. "As pessoas são muito curiosas, querem saber se o Fiuk viu o conteúdo, se assinou, se me criticou. Mas a verdade é que ele não tocou nesse assunto. Vida que segue, até porque não temos mais nada".