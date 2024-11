Ex-BBB Paula Freitas faz harmonização glútea: 'Magrinha do bundão'

Paula Freitas, 28, revelou ter feito recentemente uma harmonização glútea.

O que aconteceu

A ex-participante do BBB 23 (Globo) exibiu nas redes sociais o resultado do procedimento. "Magrinha do bundão", gabou-se ela, na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários do post, não faltaram elogios a Paula. "Gata da galáxia", enalteceu uma seguidora da ex-sister. "Queria um assim pra mim", admitiu outra. "Já era perfeita, agora pronto", disse uma terceira.