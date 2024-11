De biquíni fio-dental, Mariana Goldfarb renova bronzeado em praia no Rio

Recentemente, Mariana Goldfarb relatou em entrevista que vivenciou um relacionamento tóxico. A modelo, que foi casada com Cauã Reymond, não citou nomes, mas os internautas passaram a questionar o ator sobre as declarações de sua ex, e ele desconversou.

Mariana Goldfarb em praia do Rio Imagem: Dan Delmiro/AgNews