Cristiano morre em 'Mania de Você'? Personagem surgirá em cenas trágicas

Cristiano, personagem de Bruno Montaleone, pode estar com os dias contados em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Após um acidente na fronteira entre Portugal e Espanha, Cristiano foi para a cadeia. O rapaz ainda será julgado e pode ser condenado a sete anos de reclusão.