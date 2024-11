Caiu na lama, apresentou jornal de cueca: 5 momentos de Datena na Band

1. Confundido com o Faustão

Durante a campanha eleitoral de 2008 para a prefeitura de São Paulo, Datena entrevistou a então candidata Marta Suplicy. Sem perceber, ela trocou o nome do apresentador e o chamou de Faustão.

"Gostei do Faustão. Eu até pareço com ele", respondeu Datena na hora. Marta deu risada. No final da entrevista, o apresentador brincou e a chamou de Luiza Erundina, ex-prefeita da capital paulista.

2. Apresentou programa de cueca

Datena cumpre promessa e fica de cueca Imagem: Reprodução/Band

Durante a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil, Datena teve que cumprir uma promessa inusitada. Dias antes do fatídico 7x1 da Alemanha contra a Seleção Brasileira, o apresentador se comprometeu ao dizer que apresentaria o jornal de cueca caso o time não chegasse a final do torneio.