Mauro começa a destruir o sonho de Celeste em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (29) de Garota do Momento" (Globo), Ronaldo (João Vitor Silva), após entregar as cartas de Edu/Genoca (Caio Manhente) para Mauro (João Vithor Oliveira), convencerá o amigo a se passar pelo pretendente de Celeste (Débora Ozório).

Com as cartas, Mauro conseguirá informações para fingir ser Edu/Genoca e começará a enganar a irmã do amigo. Nos próximos capítulos ele irá ao encontro de Celeste e tentará, com dificuldade, impressionar a mocinha.

Ao ir para esse encontro com a pessoa errada, Celeste deixará Edu plantado esperando mais uma vez. Assim, o filho de Anita (Maria Flor) desistirá de conquistar a crush e decidirá fazer a fila andar.