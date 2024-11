Após ser internado e cancelar show, Jorge Aragão atualiza estado de saúde

Internado, o cantor Jorge Aragão, 75, gravou um vídeo nesta sexta-feira (29) para acalmar os fãs e falar sobre o seu quadro clínico.

O que aconteceu

O sambista afirmou que precisará se submeter a uma cirurgia para retirada da vesícula na próxima semana. Ele está internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio, para tratar de um quadro de colecistite aguda.

Ele se apresentaria na Cidade do Samba, neste domingo (1º), como parte das comemorações do Dia Nacional do Samba. Participação foi cancelada, mas ele disse que logo voltará aos palcos para "continuar cantarolando" com os fãs.