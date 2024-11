Ana Clara faz topless em ensaio fotográfico e recebe elogios

Nesta sexta-feira (29), Ana Clara chamou a atenção nas redes sociais ao posar fazendo topless.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a apresentadora publicou duas fotos em que aparece usando apenas calça jeans, cobrindo os seios com as mãos.

Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Deusa", disse Vivian Amorim. "Maravilhosa", exaltou uma seguidora. "Belíssima", escreveu outro.