'Volta por Cima': Jão recebe a melhor notícia da vida e Madá morre de ódio

Em "Volta por Cima" (Globo), Jão (Fabrício Boliveira) vai ser surpreendido com uma notícia incrível, mas isso não agradará Madalena (Jessica Ellen).

O que vai acontecer

Chico (Amaury Lorenzo) dará com a língua nos dentes sobre a gravidez de Cacá (Pri Helena). O malandro vai contar o que está acontecendo para Madá e ainda revelará que o bebê é de Jão.