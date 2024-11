Sidney cai para trás ao descobrir tragédia com Cida em 'Volta por Cima'

Porém, o tormento da namorada de Sidney não acaba aí. Cida está dirigindo outro ônibus quando escuta uma conversa de Madá (Jéssica Ellen) e Beth (Bia Guedes).

Ao descobrir que o veículo que iria dirigir tinha sido sabotado, a mãe de Lucas (Caique Ivo) começa a passar mal. "Foi isso mesmo, né? Eu ouvi tudo. O carro do Jayme foi sabotado. O carro que eu ia dirigir", pergunta para a amiga.

Cida quase perde o controle do ônibus ao descobrir a verdade. "Cida! Cida, olha a pista, amiga. Você tá muito perto do carro da frente, presta atenção. Diminui a velocidade!", grita a protagonista.

A motorista tem um ataque de pânico ao volante e é acalmada por Madalena. "Respira, Cida, respira fundo. Está tudo bem, amiga, confia. Vamos lá, foca no que você sabe fazer. Freia o ônibus, vai, você consegue", diz a irmã de Tati (Bia Santana).

Madá consegue acalmar Cida. O desfecho é positivo e todos saem bem do veículo.

Ao descobrir o que aconteceu, Sidney fica muito preocupado com a amada. "A Cida deve ter ficado impressionada com essa história... E se lembrou do acidente do marido dela. Por isso, ela travou na direção. Claro que foi isso!", afirma o namorado.