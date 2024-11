Serena morre em 'Alma Gêmea'? Final tem tiro, ataque e crianças

Terê (Davi Lucas) e Serena são levados juntos para o cativeiro. A indígena aconselha o menino a fugir para buscar ajuda. Após isso, porém, Cristina decide levar sua refém para a mansão.

Terê (Davi Lucas) e Serena (Priscila Fantin) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

A vilã coloca Serena na mira de uma arma e Rafael chega para negociar a soltura da amada. Com Cristina desvairada, o ricaço não consegue diálogo.

A oportunista dispara um tiro em direção a Serena e algo inesperado acontece. Rafael entra na frente de seu grande amor e acaba alvejado, caindo em estado bem crítico no chão.

Serena acolhe Rafael e não suporta viver essa grande emoção. A mocinha, que foi diagnosticada com sopro no coração, tem um ataque fulminante com seu amado nos braços.