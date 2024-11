Reta final de 'Alma Gêmea': Vera se despede de todos em cena emocionante

No capítulo de sexta-feira (29), da novela "Alma Gêmea" (Globo), Cristina fica satisfeita ao ver o esconderijo que Ivan encontrou. Serena sente que nunca se separará de Rafael. Eduardo fala para Julian que a doença de Vera está progredindo muito rapidamente. Julian decide levar Vera até um médium que pode curá-la.

Felipe cuida das rosas. Rafael feliz. Olívia garante a Raul que vai provar para Mirella que ele é um cafajeste. Serena sonha com o lago onde via o reflexo da rosa. Cristina trama. Julian e Vera se despedem de Hélio e Sabina. Generosa se oferece para espionar Raul. Delegado interroga a bruxa. Cristina é intimada a depor.

Vera e Julian se despedem de todos. Doralice, a madrinha rica de Mirna, chega ao sítio para a festa de noivado. Alaor se encanta por Doralice. Mirna fica conformada. Todos a caminho do noivado. Raul enrola Terezinha. Mirna se arruma. Nina e Gumercindo se beijam. Alaor desaparece com Doralice no meio da festa de noivado. Crispim encontra os dois se beijando.