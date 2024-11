Rafa Vitti e Tata Werneck adotam cão com deficiência: 'Papai se apaixonou'

"Vai virar menino do Rio", respondeu o ator.

O projeto publicou foto de Rafa segurando o Leoncio e escreveu para o cachorro: "Lembramos do dia do seu resgate como se fosse hoje. Estávamos fazendo uma feira de adoção e recebemos uma mensagem pedindo ajuda. No mesmo momento pedimos que o trouxessem. Assim que ele chegou, eu Nathy, fui para o abrigo te conhecer e estava preparada para encontrar um dog prostrado e triste. Para a minha surpresa, você estava todo serelepe".

Leoncio então passou a receber os cuidados necessários: "Fomos te conhecendo melhor e entendemos que você é a alegria em forma de um dog. Você nunca se importou com a dor, com a pata ou fome, você só queria viver, ser cuidado e amado. Naquele dia te prometemos que daríamos o nosso melhor por você e que já te amávamos muito. Cuidamos do seu corpinho doente, te reabilitamos após a amputação e demos muito amor".

Antes de Rafa e Tatá, o cão foi rejeitado pela família adotante: " [Era uma] família que parecia ser perfeita, mas que te rejeitou após 1 anos e 5 meses de adoção. Isso nos revoltou e doeu na alma. Sentimos que falhamos com você. Precisávamos de ajuda para te curar do trauma da devolução"

A conexão entre Rafa e Lelê, como Leoncio é chamado, foi instantânea: "[Vocês] Se apaixonaram logo de início, mas como toda adoção consciente, precisa ser pensada e conversada com todos da família, assim foi feito. E sim, agora o Leoncio, o nosso Lelê, é Leôncio Vitti Werneck".