Nando Reis abre o jogo sobre amizade com a ex Marisa Monte: 'Parceiros'

Nando Reis, 61, abriu o jogo sobre a parceria e amizade que tem com a ex-namorada, Marisa Monte, 57, com quem se relacionou nos anos 90.

O que aconteceu

O cantor disse que o segredo para manter a amizade é "não perder a admiração". "É como no caso dos Titãs, por exemplo. Antes, nos víamos todos os dias, depois ficamos anos sem nos encontrarmos. Até que tem o momento que a gente se reencontra e tudo acontece. Essa é uma característica da amizade: não perder a admiração. No caso da Marisa, também é assim. E muito vem da maneira que conduzimos, o que fez com que nossa relação também virasse um emblema por sermos muito parceiros", disse em entrevista ao jornal Extra.

A música "Resposta", composição de Nando, que se tornou um sucesso da banda Skank, em 1998, foi inspirada no término com Marisa. "No último disco de Marisa tem a canção "Praia vermelha", que trata também da nossa relação. Ela morava ali na Urca (Zona Sul do Rio), na época. Enfim, digo tudo isso para dizer que não é preciso a convivência diária para se manter o vínculo. No nosso caso, é a admiração".