Luana Piovani alfineta Dolabella por comentário sobre 'sistema matriarcal'

Luana Piovani, 48, revoltou-se com o comentário de Dado Dolabella, 44, sobre ter sido preso por não pagar pensão alimentícia ao filho, em 2017.

O que aconteceu

A atriz ironizou a fala do ex-namorado e opinou que era melhor ter-se mantido calado do que dizer o que disse. "Ele poderia ter passado o resto do ano calado que ninguém nem notaria a falta", declarou ela, nos stories de seu Instagram.

A confusão começou quando uma internauta opinou que Dado só não foi preso pela agressão a Luana, em 2008, por conta do machismo no judiciário. "O que te livrou e o que livra muitos homens da Justiça é um sistema machista", disparou a moça, ao comentar um post sobre o assunto no Instagram.