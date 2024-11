Gracyanne Barbosa sobre o término com Belo: 'Mente compulsivamente'

Por fim, a famosa conta que o amor não acabou, mas sim a vontade de estar junto. "Ele precisa cuidar da cabeça. E aí chegou um momento em que eu não tinha mais vontade de pedir: 'Poxa, fala a verdade'. Fui me afastando, ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou". Com quatro episódios, a série que narra a trajetória do cantor estreou nesta quinta-feira (28) na plataforma de streaming.